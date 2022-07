Na een dwaaltocht door Amsterdam weet Deniz het zeker: op een dag zal ook ik mijn boze oog verliezen

Flinke stijging woningin­bra­ken in Hengelose wijk Hasseler Es: ‘Het is nu gewoon erg veel’

HENGELO - Wijkagent Elke van den Berg waarschuwt voor een flinke stijging van woninginbraken in de Hasseler Es. Ze adviseert wijkbewoners om zich aan te sluiten bij een Whatsappgroep. Of - als die er niet is - er zelf een op te richten.

6 juli