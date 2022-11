Na een simpele schoorsteenbrand gaat bij Hengeloos echtpaar écht alles fout: ‘Murphy was hier aan het werk’

Het zijn fanatieke stokers, de Miedema’s. In de houtkachel, die midden in de woonkamer van hun huis aan de Tollensstraat staat, gaat er iedere winter minstens 6 kuub doorheen. 5 maart 2022 is de datum dat het helemaal misgaat. „Het was onze trouwdag. We hadden ’s avonds thuis gegeten. Ik merkte dat de kachel slecht trok. Rond tien uur gooide ik wat klein hout in de kachel om die even op te stoken. Op een gegeven moment hoorde ik woef woef. ” En toen wist Wybo meteen dat het misse boel was.