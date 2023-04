Na vele strubbelingen Tichelkampweg Borne aangewezen als locatie voor flexwoningen, maar raad moet akkoord gaan

Een Bed and Breakfast, vlakbij het klooster in Denekamp? Het plan ligt er: ‘Unieke locatie’

Wonen op een bijzonder plekje in Denekamp, vlakbij het klooster van de Zusters Franciscanessen. Binnenkort kan het mogelijk, want er ligt een plan om twee woningen aan de Gravenallee los te koppelen van het klooster. In één van de woningen wordt ook een Bed and Breakfast mogelijk gemaakt.