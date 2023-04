Na vijftien jaar terug in Diepenheim: 'Ik kwam Jochem Myjer tegen op de oncologie’

Toprestau­rants in Twente koken lang niet meer alleen voor het ‘oude geld’

Lekker en goed eten is trendy. Kijk naar de vele foodbloggers en televisieprogramma’s over koken. Daar profiteren restaurants in het hogere segment van. Een breder publiek aan hun tafels zorgt dat de inflatie, waarmee iedereen te maken heeft, hen minder raakt.