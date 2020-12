Natúúrlijk is deze Twentse bloemenzaak essentieel: ‘Een stukje liefde voor eenzame en zieke mensen’

Don’t f*ck with André Schutten, de Hengelose wijkagent die na 42 jaar afscheid neemt

18 december HENGELO - Het is afkicken geblazen voor André Schutten. Na 42 jaar bij de politie in Hengelo gaat hij op 1 januari met pensioen. Afscheid van een baan die hectischer is geworden en mentaal veel meer is gaan vragen, zegt hij. „Als ik zie hoe collega’s worden uitgescholden.”