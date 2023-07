Nazitten voor derde helft riskant met alcoholverordening, de Oldenzaalse sportclubs trekken aan de bel

Het probleem waar de clubs nu graag een oplossing voor zien is vier maanden geleden onder de aandacht gebracht van de gemeente. In een brandbrief aan het college en de raad schrijven de besturen van de tennisclubs Ready, Quick en Zuid-Berghuizen, de voetbalverenigingen Quick’20, FC Berghuizen en De Esch alsmede de hockeyclub Bully dat de huidige verordening in de praktijk niet werkbaar is. Tot nu toe kregen ze daar geen reactie op.