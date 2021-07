Negentiende stremming Twentekanaal, schippers en bedrijven kunnen alleen maar wachten

Zwemmen bij het krieken van de dag in het Twentebad in Hengelo, Hans Westerhof kan niet zonder

6 juli HENGELO - Hij was in 1977 de eerste Hengeloër die de 100 meter vrije slag onder de minuut zwom. „Dat was toen bijzonder, nu niet meer”, weet voorzitter Hans Westerhof van zwemclub WS Twente. Zwemmen zit in zijn bloed. Al op jonge leeftijd maakte hij overuren in het Twentebad, zijn favoriete plek.