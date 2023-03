NEO als hofleverancier van Oranje? Wieffer en Weghorst schrijven geschiedenis

In de voorselectie van het Nederlands elftal zitten met Mats Wieffer en Wout Weghorst twee Tukkers, die allebei opgroeiden in hetzelfde dorp en voetbalden bij dezelfde amateurclub. Als het een beetje meezit is NEO straks de hofleverancier van Oranje.

Als journalisten naar Borne kwamen, dan was het altijd om het wonderlijke verhaal van Wout Weghorst op te tekenen. Maar sinds vrijdag heeft NEO een nieuw hoofdstuk om mee te pronken. Het gaat weliswaar nog maar om de voorselectie van Oranje, maar toch. Het begin is er. Met Mats Wieffer heeft NEO een nieuwe potentiële international in huis. Twee jongens van dezelfde Twentse amateurclub bij het Nederlands elftal: dat moet een unicum zijn.

Nooit met elkaar

Weghorst en Wieffer spelen allebei niet meer in de regio. De een zit bij Manchester United, de ander bij Feyenoord. Er zijn mindere clubs denkbaar om te floreren. NEO vertimmerde zo’n beetje het halve complex dankzij de tonnen aan opleidingsgelden die binnenkwamen bij elke transfer van Weghorst. Wie weet wat er nog gaat komen voor Wieffer. Toen hij van Excelsior naar Feyenoord verkaste, leverde dat alvast een paarduizend euro op.

Samen trainen

De twee kwamen elkaar bij NEO trouwens nooit tegen in hetzelfde team. Wel trainden ze in de coranatijd samen bij NEO om de conditie op peil te houden. Een keeper hadden ze toen ook, Mark Spenkelink van RKC, die andere prof uit Borne.

Nooit in het eerste van FC Twente

Toen Weghorst in het eerste elftal van NeO debuteerde als puber van 16 was Wieffer nog een pupil, een F-je. Hoewel ze allebei droomden van FC Twente, haalden ze nooit het eerste elftal. Weghorst zat zelfs nooit in de jeugdopleiding van de Enschedese club.

Omweg

Wieffer wel, jarenlang zelfs, maar verder dan een bekeroptreden tegen Noordwijk en een paar minuten tegen TOP Oss kwam hij niet onder Marino Pusic, de trainer die nota bene assistent is bij Feyenoord.

Via een bijzondere omweg treffen Wieffer en Weghorst elkaar over een paar weken misschien wel op het allerhoogste podium. Twee jongens uit Borne, twee voetballers van NEO, met allebei zo hun eigengereide karakter. Grote kans dat juist dat laatste ze alsnog zo ver heeft gebracht.

