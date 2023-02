Nichtje van Sevilay Dalli uit Borne onder puin vandaan gehaald: ‘Maar er is geen toegang tot water of eten’

IJskoud maar levend is het nichtje van Sevilay Dalli uit Borne dinsdagochtend onder het puin van haar ingestorte woning vandaan gehaald. „Eindelijk is ze terecht”, vertelt Dalli opgelucht. Haar nichtje was maandag tijdens de tweede aardbeving in het Turkse Malatya onder het puin terechtgekomen.

Op dinsdagochtend kwam voor Dalli het verlossende berichtje dat haar nichtje nog leeft en onder het puin vandaan is. „Mijn nichtje is vanmorgen gelukkig gevonden, maar ze heeft geen enkele toegang tot water of eten. De kans op bevriezing is ook nog steeds aanwezig.”

„Er is ontzettend veel schade in het gebied waar mijn familie zit. Wegen zijn onbegaanbaar en veel huizen zijn door de naschokken ingezakt. In Malatya (hemelsbreed zo'n 150 kilometer ten noordoosten van epicentrum Gaziantep, red) zijn gebouwen, moskeeën, kerken, appartementen, verzorgingstehuizen en kindertehuizen ingestort. Alles ligt plat en het is ontzettend lastig om daar te komen.”

Dalli heeft maandagavond gesproken met bestuurders en vrijwilligers van Turkse organisaties uit Hengelo om een hulpactie op te zetten. Zij zijn samen een inzamelingsactie gestart. Op die manier willen ze zoveel mogelijk spullen inzamelen om te laten bezorgen in de getroffen gebieden.

„Op dinsdag kunnen mensen van half negen tot vijf uur spullen brengen naar Simytech in Hengelo. Hier worden alle spullen verzameld. Denk hierbij aan Pampers, jassen, dekens, elektrische kachels, kleding, kussens etc. Alles is welkom.”

Ondertussen is Dalli zelf ook druk bezig met het inzamelen van spullen. Vanmiddag komt er nog een geldinzamelingsactie om voedingsmiddelen in te kunnen kopen. „Iedereen leeft daar nu in barre omstandigheden. Het is daarom van groot belang dat de juiste middelen er zo snel mogelijk terechtkomen.”