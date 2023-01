Niet elke aangifte wordt door de politie opgepakt, merkt een oud-agent als zijn zoon wordt bestolen

Steun aan Enschedese ijsbaan in financiële nood? Tubbergen houdt voorlopig nog hand op de knip

TUBBERGEN - Leden van de Schaatstrainingsgroep (STG) Albergen zouden een sluiting van de ijsbaan in Enschede enorm betreuren. De baan kampt met een enorm financieel tekort. Daarom wijst de club in een brief aan de gemeente om het belang van de ijsbaan voor heel Twente.

6 januari