Nieuw bandencentrum op De Veldkamp voelt zich prima langs A1 tussen Hengelo en Borne

De jaren tellen, dus dit is de laatste Hengelo 60’s Revival

HENGELO - Het is de zevende editie van Hengelo 60’s Revival. En de laatste. Want de jaren tellen. Niet iedereen houdt het nog vol om uren te blijven staan. En zitten is slechts beperkt mogelijk. Maar er is hoop: er wordt gedacht aan revival light.

21 oktober