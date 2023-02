Nieuw contract voor trainer TVO

Club Johnys in Goor blijft toch open voor uitgaans­jeugd: ‘Er komt extra beveili­ging’

GOOR - Club Johnys mag open tot 4.00 uur. Burgemeester Ellen Nauta heeft besloten toch een ontheffing voor de Goorse uitgaansgelegenheid aan de Grotestraat te verlenen. Die geldt in ieder geval geldt tot 2 juli. De ontheffing gaat per direct in.

8 februari