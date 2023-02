Nieuwe club voor verdediger Mike te Wierik

Mike te Wierik voetbalde in Nederland behalve FC Groningen ook voor Heracles Almelo. Tussendoor kwam hij even voor Derby County uit. Hij begon dit seizoen als basiskracht bij FC Groningen, maar kreeg de afgelopen weken amper speeltijd van de nieuwe trainer Dennis van der Ree. De club versterkte zich de afgelopen weken in defensief opzicht. Te Wierik liet dinsdag zijn contract ontbinden, zodat hij ook na het sluiten van de transfermarkt bij een andere club zou kunnen tekenen.