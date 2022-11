Nieuwe fabriek NX Filtration banentrekker voor Hengelo: grondwaterpeil omlaag door structurele onttrekking

Starters­prijs voor Bart Eshuis uit Hengevelde, voor zijn ‘Podcast in de Klas’

HENGELO - Een glorieuze avond voor Bart Eshuis uit Hengevelde: zijn bedrijf Podcast in de Klas is de winnaar van de Startersprijs Midden Twente 2022. De prijs werd maandagavond uitgereikt in de Schouwburg Hengelo.

15 november