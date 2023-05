Nieuwe huurder in winkelcentrum in Oldenzaal: Experience Beauty verruilt Grootestraat voor de Vijfhoek

Azc in Enschede met harde voorwaar­den afgewezen: hoe moet het nu met ‘take it or leave it’?

Wat gaat Enschede doen nu de staatssecretaris geen handtekening onder de ‘keiharde eisen’ voor een azc wil zetten? ‘Take it or leave it’, klonk het twee maanden geleden gespierd in de raadzaal. Nu blijft het stil.