Nieuwe revue Twents Theater Hengelo is zelf ‘over tijd’: ‘maar we hebben er daardoor wel een paar goede spelers bijgekregen’

Hengelose brievenbus­schut­ter krijgt niet 3,5 maar 6 jaar cel: ‘Als je nu niet opendoet, vermoord ik jullie’

ALMELO/HENGELO - De 34-jarige Benyamin I. is veroordeeld tot een celstraf van zes jaar omdat hij door de brievenbus van zijn zus in Hengelo schoot. Daarmee bracht hij de levens van zijn zus, zwager en drie kinderen in gevaar. De rechtbank in Almelo legt een bijna dubbele gevangenisstraf op aan de man. Het OM eiste twee weken terug 3,5 jaar cel.

23 maart