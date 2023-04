Night Out met Maxima in Oldenzaal Willy in Lonneker en wie durft Highway to hell te planten in Kalheupinkpark?

WA’K ZEGG’N WOLWa’k zegg’n wol. Een wekelijkse rubriek met (eigen)aardige berichten uit Noordoost-Twente. In deze aflevering: Waar naartoe met Koningsnacht, Willy’s Night Out of Maxima’s Night Out? En wie durft de Highway to hell in het Kalheupinkpark te planten?