Nog drie weken respijt voor ontwikkelaar Explorius: gemeente Hengelo mist nog informatie over plannen voor Rijkskweekschool

Trompetten en orgel in Hengelose Lambertus­ba­si­liek

HENGELO - Trompettist Erwin ter Bogt is geboren en opgegroeid in Groenlo, trompettist Bert Langenkamp had zijn wiegje staan in Hengelo. En de vaste organist van de Lambertus, Louis ten Vregelaar, is opgegroeid in Sint Isidorushoeve. Drie streekgenoten die morgen vanaf 15.00 uur een concert geven in de Lambertusbasiliek.

1 juli