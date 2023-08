Nog een keer weet Guido 'zijn' Metropool Hengelo bomvol te krijgen

Mark uit Saasveld mag zichzelf wereldkam­pi­oen noemen: ‘Stond ervan te kijken, de concurren­tie ook...’

Dat hij bovenin kon meedraaien, daar was Mark Mekenkamp (50) van overtuigd. Maar dat hij de concurrentie in de H3-klasse van het WK Handbiken in de tijdrit vermorzelde en bijna op een minuut achterstand zette, dat was wél een grote verrassing.