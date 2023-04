Nóg een topper naar FBK Games in Hengelo

Column Streep door de Nacht, dat past bij het dorpse dna van Hengelo

Ik dacht dat ik een echte Hengeloër was. Want geboren en getogen en er nog steeds woonachtig. Ik blijk het niet te zijn. Te negatief over de eigen stad, zo is mij medegedeeld. Daarom waarschuw ik u alvast. Hier komt-ie weer: mooi die nieuwe Markt, maar gaan we nu de leegte verplaatsen?