Nog geen jaar na opening sluit Snacklokaal De Meester in Oldenzaal: ‘Op twee plekken half zijn, werkt niet’

Vijf vragen aan Ter adoptie: schattige lammetjes uit de Schaapskud­de Hof van Twente: ‘De naam verzin je natuurlijk zelf’

Nog eventjes geduld, maar in de derde of vierde week van maart worden de eerste lammetjes weer geboren in de schaapskudde van Jos Duurland op De Borkeld. Wie de kudde een warm hart toedraagt kan er eentje adopteren.