Nog geen schop in de grond om verborgen nazi-schat, ondanks 'gouden tip' van Hengeloër Bert

Er gaat voorlopig nog geen schop in de grond in Ommeren, op de locatie die speurneus Bert Verheul (55) deze week aanwees als dé gouden tip voor een verborgen nazi-schat. Een woordvoerder van de gemeente zegt tijd nodig te hebben voor eigen onderzoek. „Er is hier meer te doen.”

De Hengelose schilder Bert Verheul kraakte naar eigen zeggen de ‘Da Vinci-code’ en ontcijferde een oude schatkaart uit de Tweede Wereldoorlog, die begin januari werd vrijgegeven tijdens Openbaarheidsdag 2023. Daarop staan aanwijzingen voor een oude nazi-schat die Duitse soldaten op vlucht voor geallieerden verstopt zouden hebben in Ommeren, Gelderland.

Schat bij de kerk

Verheul ontdekte dat - in tegenstelling tot wat algemeen aangenomen werd - de schat niet in het buitengebied van Ommeren begraven zou zijn, maar vlak bij de kerk in het centrum. De Twentenaar vond tal van aanwijzingen op de schatkaart die volgens hem zelfs leidden naar een exacte locatie, op het looppad voor een grafsteen op het kerkhofje bij de kerk.

Volledig scherm De schatkaart die werd vrijgegeven tijdens Openbaarheidsdag 2023 werd vrijgegeven © ANP

Ommeren in New York Times, bewoners klaar met goudkoorts

De speurtocht van de Hengelose schilder maakte het nodige los. Zo werd Verheul benaderd door RTL Nieuws en Hart van Nederland om zijn verhaal te doen, waar hij overigens niet op inging. De New York Times schreef deze week ook een artikel over de verborgen nazi treasure in Ommeren. Eerder al maakten tv-zenders van over de hele wereld reportages over de schat.

In het dorp zelf zijn de bewoners ondertussen klaar met de 'goudkoorts’, zegt een woordvoerder van de gemeente. „In het begin was het leuk, nu vinden veel inwoners het vervelend dat het elke keer zo groot in het nieuws komt.” Ommeren is een dorpje in de Betuwe - gemeente Buren - met 715 inwoners.

De gemeentewoordvoerder zegt het verhaal van Hengeloër Verheul inmiddels te kennen, maar nog niet tot actie over te gaan. „Zo snel gaat dat niet. Het moet eerst in het college besproken worden en we willen zelf onderzoek doen. Als we al gaan graven, dan gaat dat via de procedures van de Erfgoedwet omdat het mogelijk een archeologische vondst betreft. Of er moet een ontheffing gegeven worden.”

Volledig scherm Ommeren is een plaatje in de Betuwe met 715 inwoners. © Getty Images

Eureka-moment

De komende twee weken gaat de schop daarom zeker nog niet in de grond, zegt de woordvoerder. „We hebben hier ook andere dingen te doen.” Hengeloër Verheul had het graag anders gezien. „Als ik de gemeente was, dan zou ik daar zo snel mogelijk graven. Of er ligt iets, of er ligt niets. Dan is het verhaal ook klaar en kan de rust terugkeren.”

Mocht er daadwerkelijk een onderzoek plaatsvinden op de locatie die de Tukker aanwees, dan zal Verheul dat op gepaste afstand volgen. „Tijdens mijn eigen research had ik eerst twijfel, tot alles samenviel. Toen kwam dat Eureka-moment. De voldoening is er nu, mijn verhaal gehoord. Ja, als ze voor tien miljoen vinden rijd ik er nog wel een keer heen om mijn deel op te halen, haha, anders niet.”