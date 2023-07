Nog meer kritiek op plannen voor Drieëenheidkerk: ‘Alles wordt volgebouwd, monumentale waarde sterk aangepast’

met video Twickel stuurt histori­sche rijtuigen voor één keer de weg op: ‘Dit is een rijdend geschiede­nis­boek’

Bedekt met een dikke laag stof stonden ze tot dertig jaar geleden in de bijgebouwen van het kasteel. Waar andere adellijke families in Nederland hun koetsen en rijtuigen van de hand deden, bleven ze op Twickel bewaard. Dit weekend gaan ze bij hoge uitzondering de weg op voor een defilé. „Knijp jezelf in de armen, want het is allemaal werkelijkheid.”