Nog steeds grote NS-storing op station Hengelo: zwartrijden ook dinsdag de oplossing

Schade­claim of niet, nieuw hotel krijgt centrale rol in gebied achter station Hengelo

HENGELO - Er is wel degelijk ruimte voor een hotel met zestig tot tachtig kamers achter het NS-station. De nabijheid van boetiekhotel De Verééniging doet daar niets aan af. Een extra onderzoek geeft volgens de gemeente aan dat er nog voldoende ruimte voor is in Hengelo.

7:00