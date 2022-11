Noodcontainers helpen Hengeloos bedrijf even vooruit na verwoestende brand in nieuwe behuizing

Failliete Hengelose zakenman zou verkoop van villa willen saboteren door de kamers snel te verhuren

HENGELO/ALMELO - Het herenhuis was in principe al verkocht; toch deed de in opspraak geraakte Hengelose zakenman alle zeven slaapkamers nog snel in de verhuur. Volgens zijn ex om de verkoop alsnog te saboteren. Nu moet de man van de rechter op heel korte termijn het huis uit. Niet goedschiks, maar kwaadschiks.

10 november