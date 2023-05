Noodlijdend theater en verenigingsgebouw in Goor gered: wethouder komt met ton extra over de brug

Wat is er gebeurd met de familie Philips? Sander Schimmel­pen­nin­ck zoekt het uit

Ooit was het een van ’s lands machtigste families, maar in de jaarlijkse lijst met rijken is al lang geen Philips-nazaat meer te vinden. In onze nieuwe docuserie ‘de Philips Dynastie’ zoekt programmamaker Sander Schimmelpenninck uit hoe dat zo gekomen is. Samen met Eline Hintzen, de achterkleindochter van oud-topman Frits Philips.