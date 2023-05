Noodzaak flexwoningen wordt steeds groter, maar worsteling Borne wordt er niets minder van

Heftige taferelen in Twentse basiliek: Marianne uit Tubbergen raakt niet uitgepraat over deze glas-in-loodramen

Waarom staan de Brooklyn bridge en de brug over de rivier de Roer in Roermond op glas-in-loodramen in de Pancratiusbasiliek in Tubbergen? En wat doen beelden ‘om bang van te worden’ in een gebedshuis? Voor een antwoord op die vraag moet je een rondleiding volgen door de kerk. Dat kan op aanvraag.