NX Filtration bouwt zonder natuurvergunning: provincie Overijssel vraagt om stikstofberekeningen

Woning­brand in Hengeloos appartemen­ten­com­plex, bewoners in veiligheid gebracht

Er is zaterdagavond brand uitgebroken aan de Weusthagstraat in de Hengelose wijk Hengelose Es. Volgens de brandweer is de brand ontstaan in de slaapkamer van een woning. De bewoners zijn in veiligheid gebracht.