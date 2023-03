Oldenzaal is twee monumenten rijker, panden nu beschermd bij verbouwing

Met minimaal verschil krijgt JA21 er in Overijssel een zetel bij en moet de Partij voor de Dieren er eentje inleveren

Vreugde bij de fractie van JA21 in de Provinciale Staten van Overijssel. De partij van Fred Kerkhof heeft na het tellen van alle stemmen een zetel extra verdiend. En dus maken twee Statenleden van JA21 hun opwachting in het Provinciaal Bestuur in plaats van 1.