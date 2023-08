Oldenzaal moet zijn tanden laten zien: de Noordtak moet onder de stad heen, maar een tunnel mag ook

Het is niet voor het eerst dat hij aan de bel trekt. Theo Korstanje, voormalig stadsplanner bij de gemeente Oldenzaal, waarschuwt al jaren voor de gevolgen van een noordelijke aftakking voor zijn stadgenoten. De afwachtende houding van het college is hem een doorn in het oog: „Hoe gaat de wethouder het overleg over de Noordtak in? Met niets! Daar bereik je dus ook niets mee. Je moet de ernst van de zaak voelen. Volgens mij laat Oldenzaal het overleg aan Hengelo over. Maar iedere gemeente heeft zijn eigen belangen en problemen. Daarom is het dom dit samen te doen.”