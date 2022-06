Oldenzaalsestraat in Hengelo afgesloten na ongeval

Organist No­tre-Da­me geeft concert in Hengelo: ‘De magie van die kerk werkt overal’

HENGELO - ‘De Notre-Dame staat in brand’. Olivier Latry, organist van de beroemde kathedraal in Parijs, voelt nog steeds het ongeloof van het moment dat hij dit sms’je kreeg. „Er zijn verschrikkelijke dingen in het leven die je verwacht, maar dit was totaal onvoorzien.” Dinsdag, in het kader van een korte tournee door Nederland, is hij in Hengelo.

16 juni