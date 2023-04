Oldenzaler Sander Hofstede introduceert mobiele padelbanen in Losser: ‘De oplossing voor prachtige sport’

Mix van tennis en squash

Padel, een mix van tennis en squash, is aan een flinke opmars bezig in Nederland. Hofstede is al langer gek van het spelletje. „Tijdens een zomerborrel een jaar of vier geleden was er een padelclinic. Toen ben ik gegrepen door padel. Het heeft alles wat sport zo mooi maakt. Een spelelement, het is niet moeilijk, mensen die het voor het eerst spelen, kunnen direct meedoen en mannen en vrouwen kunnen het samen spelen. Ik merkte ook dat veel mensen enthousiast zijn over het spel. Maar waarom zijn er dan zo weinig padelbanen in Nederland, vroeg ik me toen al af.”