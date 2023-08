Oldenzalers stellen de meeste vragen over veiligheid op het spoor: 'Maar treinen zijn de meest veilige manier van transport’

Beide kennen de verhalen over de explosieve toename van het aantal ‘giftreinen’ over het Oldenzaalse spoor richting Bad Bentheim. Wethouder Zinkweg, omdat ze verkeer en vervoer in haar portefeuille heeft. En Martijn Luikens, omdat hij als teamleider werkzaam is bij de Omgevingsdienst Twente, die in opdracht van de Twentse gemeenten en de provincie alle taken uitvoert op het gebied van de vergunningverlening, toezicht en handhaving. „Van de bakker op de hoek tot Twence.”