Omwonenden Bögelscamp in Denekamp fel tegen plannen realiseren 30 flexwoningen: 'Lossen we probleem op van grote steden?’

Ontvoerde man (23) uit Hengelo dankzij snel ingrijpen politie in veiligheid

De politie heeft drie mannen (50, 23 en 22 jaar oud) uit Hengelo aangehouden voor betrokkenheid bij een ontvoering in de nacht van donderdag op vrijdag. Daarbij werd een 23-jarige man uit Hengelo enige tijd ontvoerd. Het slachtoffer is in veiligheid gebracht. Hoe hij er aan toe is en of hij gewond is geraakt bij de gijzeling is niet bekend.