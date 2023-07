Onbekenden bekladden Stephanuskerk Borne, parochiebestuur geschokt: ‘Wie doet er nu zoiets?’

De opgefokte sfeer in het vooroorlog­se Oldenzaal: ‘Steeds werd het oude verhaal verteld dat de joden Jezus hadden vermoord’

Burgemeester Patrick Welman noemde het een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Oldenzaal. Nergens was voor de Tweede Wereldoorlog de anti-joodse stemming zo groot als in de Boeskoolstad. Historici noemen die stemming zelfs ‘uniek voor Nederland‘ en ‘structureel’. Het overlijden van Marga Minco plaatst dit pijnlijke thema opnieuw in het licht. „We moeten de geschiedenis onder ogen zien.”