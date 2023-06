Onder de zoden omringd door eeuwenoude skeletten: in Oldenzaal is al vraag naar een plekje op de allereerste natuurbegraafplaats

Het is iets om over na te denken. Hoewel stilstaan bij de dood nou niet bepaald vermakelijk tijdverdrijf is, is het onvermijdelijk: vroeg of laat beginnen we allemaal aan onze laatste reis. Hamvraag: hoe wil je dan deze aarde verlaten? De keuze was vroeger niet reuze. Onder de grond, met daarop een steen ter nagedachtenis aan de persoon die je ooit was. Tegenwoordig is cremeren ‘de trend’. In Oldenzaal komt er vanaf volgend jaar een nieuwe optie bij: begraven worden op de natuurbegraafplaats in Het Groote Veld nabij recreatiepark Het Hulsbeek.