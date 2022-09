Ondernemers bedrijventerrein Hengelo verliezen eerste slag tegen komst Voedselbank Midden Twente

Twickel verliest rechtszaak tegen provincie over gronddeal Lattrop

LATTROP/AMBT DELDEN - Een ruildeal tussen de provincie Overijssel en een agrariër in de gemeente Dinkelland is volgens de regels gebeurd. Dat oordeelt de rechter nadat Stichting Twickel een kort geding had aangespannen. Die voelde zich gepasseerd bij verkoop van de grond.

15 september