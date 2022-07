Ondernemers Timmersveld Hengelo fel gekant tegen verhuizing voedselbank naar Beitelstraat

Hans van der Werf ademt boksen: ‘The Champ is het best bewaarde sportge­heim van Hengelo’

HENGELO - In deze rubriek introduceren we clubiconen. Types als trainer Hans van der Werf van boksclub The Champ (opgericht in 2004, 32 leden). Voorzitter Gijs Blankestijn noemt hem een absolute ‘go-getter’, met een bult verstand van boksen.

11 juli