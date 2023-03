Ondernemerschap steeds populairder onder jonge mensen in Twente: ‘Je weet nooit hoe moeilijk iets is totdat je er gewoon aan begint’

Geen voedsel en geen toekomst in Oud Borne. Daarom moesten de laatste vijf lindes vallen

Er was te weinig voedsel. Daarom hadden ze geen toekomst meer aan de Ennekerdijk. Dus restte Borne niets anders dan de laatste vijf lindebomen in Oud Borne te kappen. Dat leidde tot verbazing en ergernis bij omwonenden. De communicatie had inderdaad beter gekund, erkent de gemeente.