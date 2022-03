Onderwijskundige Nora Steenbergen uit Hengelo: ‘Een dag per week naar de plusklas kan genoeg zijn’

De Hengelose verwijst naar onderzoek in de Verenigde Staten waaruit blijkt dat minimaal twee uur per week uitdagend onderwijs voor superslimme kinderen effectief is. Het helpt alleen al enorm dat leerlingen met gelijkgestemden onderwijs krijgen. Steenbergen: „Kinderen hebben veel aan elkaar. Ze ontdekken dat het niet gek is om al héél jong Pinkeltje te lezen of te sparren met leeftijdsgenoten over thema’s waar anderen niet over nadenken. Over de ozonlaag bijvoorbeeld of over oorlog en vrede. Het is belangrijk dat op ’t Schöppert de leerkracht van de plusklas en die van de gewone klas goed met elkaar afstemmen wat een kind nodig heeft. Als dat gebeurt, dan is fulltime hoogbegaafdheidsonderwijs niet per se nodig. Het gaat om maatwerk.”