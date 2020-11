Onderzoek bevestigt: Snelste treinroute naar Berlijn gaat via Hengelo

ENSCHEDE - De beste route voor een snellere trein naar Berlijn is de huidige route via Hengelo. Vanaf 2024 is die verbinding zelfs een half uur sneller dan op dit moment.

Dat blijkt uit onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van staatssecretaris van Infrastructuur & Waterstaat Sientje van Veldhoven. De inventarisatie laat zien dat de routes via Arnhem of Zwolle te complex zijn.

Tijdwinst voor alle treinen

Van Veldhoven zegt dat voor een deel van de treinen de route via Hengelo vanaf 2021 al tien minuten sneller is. Drie jaar later is dus een tijdwinst van dertig minuten voor alle treinen mogelijk.

Voor de langere termijn, vanaf 2030, moet een zorgvuldige afweging worden gemaakt of de routes via Arnhem en Zwolle haalbaar zijn, aldus de bewindsvrouw. Waarschijnlijk zullen langs Deventer en Hengelo ook na 2030 internationale treinen blijven rijden. Zelfs wanneer alsnog zou worden ingezet op een route naar Berlijn via Arnhem.

Motie van CDA

Van Veldhoven onderzocht de drie route-opties op verzoek van CDA-kamerlid Amhaouch, die hiertoe een motie indiende.