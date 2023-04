Ongekend spannende competities in het amateurvoetbal; welke clubs pakken de hoofdprijs?

De laatste fase van het seizoen in het amateurvoetbal staat voor de deur. In meerdere klassen zijn de onderlinge verschillen minimaal. Zo staat de top vier in de tweede klasse I binnen drie punten van elkaar. In de derde klasse A is het nog extremer met de top vier binnen twee punten.