Ongeluk op A35 bij Hengelo, weg inmiddels weer vrij

Made in Hengelo Van bruiloft tot Beyoncé: deze Hengelose lichtlet­ters duiken overal op

Van houtbewerking hadden ze vijf jaar geleden nog nul verstand. Inmiddels hebben de mannen van Decoratieploeg ruim 200 lichtletters in elkaar getimmerd die het hele land doorreizen: van evenementen in de regio tot het Rijksmuseum en de Arena in Amsterdam.