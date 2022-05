Ongeval vlakbij Plein Westermaat in Hengelo: een gewonde

column Die paal die er in Hengelo nooit kwam, is geen grap. Wel grote kolder

HENGELO - Ambtenarenmoppen zijn vaak flauw. En onnodig. Maar soms heb je de neiging om de tap toch weer open te trekken. Bijvoorbeeld als er een 78-jarige, slecht ter been zijnde Hengeloër een half jaar moet wachten op zijn parkeerplaats. Omdat er een ambtenaar ziek is. Of twee.

1 mei