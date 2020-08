Onvrede over politie na homo-mishandeling in Hengelo: ‘Voor mijn gevoel zijn we maar een nummer’

Zijn lip is kapot, de binnenkant van de mond dik. Maar de grootste schade is vooral geestelijk. Vier dagen na de mishandeling in het centrum van Hengelo, kan Maurits* nog elk moment in huilen uitbarsten, zo zegt hij zelf. Het besef dat het veel erger had kunnen aflopen, drong maandag door, nadat hij las over de dood van Marco van der Kolk uit Enschede. Wat één rake klap kan doen… „Wat hem is overkomen, had ook ons kunnen gebeuren”, klinkt het.