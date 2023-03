Onzekerheid vreet aan Ludwig en Ingrid uit Borne: ‘Is huis, klem tussen wegen en rotonde, wel leefbaar?’

In oorlog vermoorde gezinnen Pagrach en Spanjar uit Rijssen krijgen 10 Stolper­stei­ne

Bijna de complete Joodse gemeenschap van Rijssen werd in de Tweede Wereldoorlog weggevoerd en vermoord in Duitse vernietigingskampen. Dankzij de plaatselijke Stichting Stolpersteine krijgen deze Rijssenaren en hun verhalen een blijvende herinnering in de vorm van een steen. Tien daarvan worden woensdag 15 maart gelegd.