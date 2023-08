Onzinnig, maar alle feesten in Hof van Twente moeten dezelfde sluitingstijd krijgen: 02.00 uur

Deze straat in Enschede heeft meer dan 15 wijkzorg­aan­bie­ders

In vier flats aan de Lintveldebrink in Enschede-Zuid zijn meer dan vijftien aanbieders van wijkverpleging actief. „De verpleegkundigen en verzorgenden kennen elkaar bijna allemaal. Ze staan ’s morgens samen in de lift. De een gaat er op de ene etage eruit, de ander op de volgende. Absurd.”