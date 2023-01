Ook bewoners hoogbouw Hengelo kunnen etensresten scheiden; stad krijgt 200 bioboxen

Maar voor een grote groep bewoners van hoogbouw is het scheiden van etensresten nog niet mogelijk. In de praktijk belanden veel etensresten bij het restafval. Door de komst van de biobox is het voor deze inwoners eenvoudig om etensresten te scheiden. Dit is volgens de gemeente goed voor het milieu, van deze etensresten wordt compost gemaakt. Ook betalen de hoogbouwbewoners daardoor minder voor hun restafval.

De biobox bestaat uit een metalen behuizing met daarin een ‘gewone’ minicontainer van 240 liter. Aan de bovenkant zit een inwerptrommel met een inhoud van 10 liter. Huishoudens kunnen zo regelmatig kleine hoeveelheden etensresten wegbrengen. De bioboxen komen in de meeste gevallen bij de ondergrondse restafvalcontainers te staan. De biobox werkt net zoals de verzamelcontainer voor restafval en is te openen met de milieupas.

Hoogbouwbewoners kunnen daardoor eenvoudig hun etensresten scheiden en wegbrengen op elk moment waarop ze dat willen. Dat kost 8 cent per klik. Op www.hengelo.nl/biobox staat een kaart met de voorgestelde locaties van de bioboxen in Hengelo.

Niet voor iedereen

De komst van de biobox betekent ook het einde van de Voedselfiets. De Voedselfiets was niet voor iedereen beschikbaar, maar was op enkele momenten per week in de buurt aanwezig en kostte de gemeente naar verhouding veel geld. Voor de gebruikers was de fiets gratis, maar alle inwoners van Hengelo betaalden er via de afvalstoffenheffing aan mee.