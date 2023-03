Ook kinderen met een beperking moeten straks lekker kunnen spelen op sportpark ’t Wooldrik in Borne

Zo’n 70 procent van de Bornse winkels is tegenwoordig beter toegankelijk voor mensen in een rolstoel dan een halfjaar geleden. Dat constateren de ervaringsdeskundigen naar aanleiding van de deurbelactie die zij in oktober vorig jaar hielden in het winkelcentrum. Maar daar houdt het voor de stichting niet bij op. „Want het kwartje valt bij de politiek maar moeilijk”, zegt voorzitter Marianne Stevelink. Het betreft het VN-verdrag voor Handicap dat gemeenten verplicht het openbare leven beter toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. „Dat is dus geen keuze, maar een wettelijke verplichting”, aldus Stevelink. Daarom wordt er donderdag 16 maart op initiatief van de stichting een bijeenkomst met de gemeenteraad gehouden, waarvoor ook niet-politici worden uitgenodigd.