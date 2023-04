Ook Twentse Albert Heijns nu met lege schappen door staking

Martin uit Tubbergen mag aanschui­ven bij de koning voor een lunch: ‘Gelukkig vind ik alles lekker’

Aanschuiven bij een lunch in paleis Huis ten Bosch mét koning Willem-Alexander en koningin Máxima, wie maakt dat nou mee? Welnu, in elk geval Martin Paus uit Tubbergen. Hij is één van de honderd gelukkigen die woensdag aan tafel gaan met ons koningspaar. Dat wordt vast geen simpel broodje kroket. „Gelukkig vind ik alles lekker.”